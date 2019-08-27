НАБУ закінчило досудове розслідування про недекларування ексглавою Запорізької ОДА Брилем статків на 35 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"27 серпня 2019 року підозрюваному і його захисникам було повідомлено про закінчення досудового розслідування і відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду", - йдеться в ньому.

За даними слідства, Бриль не вніс в електронні декларації за 2016 і 2017 роки статки на суму близько 35 млн і 8 млн гривень відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.

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Серед незадекларованого в 2016-2017 роках - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.