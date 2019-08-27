Окупанти увечері 27 серпня обстріляли наші позиції під Світлодарськом з мінометів, розташованих в селі Лозове, - СЦКК

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС, про це заявила Українська сторона СЦКК.

У повідомленні зазначається: "27 серпня, в період з 20:07 до 20:27 противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Світлодарськ. Встановлено, що вогонь окупанти вели з населеного пункту Лозове, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (3 міни).

Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме ігнорування мінських домовленостей".

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