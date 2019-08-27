Мілітаризація Криму - це виклик міжнародному порядку і безпеці, - МЗС

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі".

Нагадаємо, війська Південного військового округу Російської Федерації 26 серпня почали двосторонні командно-штабні навчання з військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

27 серпня РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб.

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