Рашкован, Коболєв, Абромавичус, Данилюк - нуль шансів, прем'єром може стати Гончарук або Вітренко, - Коломойський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Рашкован взагалі мінус, виключено. Коболєв не готовий сам, по-моєму, не хоче на цьому етапі, хоча дуже гідний кандидат. Але просто це громадська думка - в злиденній країні великий розмір премії - це компромат. Хоча ця премія взагалі нічого - 0, порівняно з тією величезною роботою, яку він зробив для країни. Абромавичус - нуль шансів. Данилюк - нуль шансів. Олексій Гончарук у шортлисті, причому, на мій погляд, це один із фаворитів. Я схиляюся до кандидатури Вітренка, тому що з ним знайомий. Але кажуть, що і Гончарук теж в порядку, дуже розумний", - заявив він.

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Коломойський також прокоментував можливість свого призначення на цю посаду: "У такому випадку наші американські партнери збожеволіють. Якщо мене призначать, а потім з нами всі партнери розірвуть відносини, то краще не призначати. ​​Без тушківки і другого фронту, все-таки буде важко".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 серпня заявив, що кандидатів у прем'єри двоє, але не назвав їхні прізвища. Нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко поділився інформацією, що найбільш ймовірне призначення на посаду глави Кабміну Олексія Гончарука.