Під час проходження прикордонного контролю на Богатирьову спрацювала база даних, відтак її передали Нацполіції, - прессекретар ДПСУ Демченко

Затримання інформаційному агентству "Українські новини" підтвердив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ. "Так, затримали", - запевнив міністр, не навівши подробиць.

Згодом прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив інформаційному агентству "Укрінформ", що Богатирьова була затримана в аеропорту "Київ" ("Жуляни").

"Вона прилетіла рейсом з Мінська. Під час проходження прикордонного контролю на неї спрацювала наша база даних. Прикордонники встановили, що стосовно неї є доручення від правоохоронних органів і, власне, після цього вона була передана співробітникам Нацполіції", - сказав Демченко.

За інформацією джерел LB.ua, затриману помістили в ізолятор на Косогірному провулку. Завтра відбудеться суд щодо обрання для Богатирьової запобіжного заходу.

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Повідомляється, що після затримання Богатирьову привезли до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу, але це було після завершення робочого часу, і суд не виносив рішення.

Богатирьова прилетіла після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак вона була затримана, тобто з розшукової бази її досі не зняли.

Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Генеральна прокуратура України від 16 вересня 2016 року звернулася до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно підозрюваної Богатирьової у зв'язку з тим, що ця підозрювана навмисне ухиляється від слідства та суду.

Також Генпрокуратура ще у 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової направила до компетентних органів іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні іноземних компетентних установ.

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