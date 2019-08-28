Ворог за добу 10 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік ТАЛАКІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі в районі ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі близько ПАВЛОПОЛЯ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу МАР’ЇНКИ – з підствольних гранатометів;

неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік СВІТЛОДАРСЬКА – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів.

"Упродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил був пораненний", - сказано в повідомленні.

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У штабі зазначили, що від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їх найманців не зафіксовано.