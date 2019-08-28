Помпео заявив про намір працювати над поверненням Росії в G7

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox59.

Відповідаючи на запитання, чи згоден Помпео із заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію потрібно запросити назад на саміт G7 наступного року, він підкреслив, що США "маємо це робити".

"Президент вважає, що це те, що ми повинні робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати для досягнення цієї мети", - пояснив Помпео.

Тим часом демократи вважають, що Росія не має жодного права для участі в роботі "великої сімки" навіть як гість. Вони надіслали президенту США Дональду Трампу гнівного листа, в якому висловили повну незгоду з його ідеєю про повернення до формату групи G8 з участю Росії; текст листа, опублікований на сайті демократів, виклав у своєму Twitter сенатор Чак Шумер.

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"Ми пишемо, щоб висловити нашу рішучу незгоду з відновленням президента Росії Володимира Путіна і Російської Федерації у складі Групи семи. G7 є економічною радою демократій, покликаних просувати світову економіку відповідно до міжнародного права і спільних цінностей. Росія зараз не має ні демократичних інститутів, ні економічного потенціалу для возз'єднання з Групою семи", – сказано в листі.

Демократи також заявляють, що Росія "не готова робити продуктивний внесок у зусилля G7", тому навіть за бажання Трампа формат G8 не може бути відновлено, поки "російський уряд не вживе наочні заходи, щоб показати свою готовність поводитися відповідально як всередині країни, так і за її межами".

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Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".