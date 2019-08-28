Використання РФ дезінформації допомагає їй досягати короткострокових цілей, але не має тривалого ефекту, - канадський генерал

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку в інтерв'ю Канадській асоціації НАТО висловив керівник служби стратегічних комунікацій Збройних сил Канади, бригадний генерал Джей Джанзен.

"Ведеться дуже багато дискусій й існує переконання, що дехто, приміром Кремль, досягає значного ефекту, використовуючи механізми дезінформації. Варто пам’ятати, що переваги, які вони отримують, є дуже короткотерміновими. Так, вони можуть проводити атаки ботів, що дають їм змогу тимчасово донести інформацію та спричинити плутанину через якусь подію. Однак, подивіться на довготермінову довіру та дані опитувань стосовно думки не росіян про наміри Кремля. Відбувається нівелювання міжнародної позиції Росії, оскільки громадяни світу вбачають РФ як невідповідального діяча у сучасному світі", - сказав Джанзен.

За його словами, зменшення авторитету на світовій арені несе "суттєві стратегічні втрати".

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"Це одна з причин, чому НАТО та його союзники не чинять так само. Ми переконані, що в більш дальній перспективі такі поняття, як довіра нашого населення, є важливішими за короткотермінові здобутки. Я вже не говорю про значення, яке ми надаємо цінностям, що не дозволяють нам чинити так", - зазначив генерал.

Як повідомлялося, на початку цього року Канада виділила кошти на протидію пропаганді у ході президентських та парламентських виборів в Україні.