США і Велика Британія будуть раді взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі", - Болтон

Про це Болтон розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Нормандський формат" може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, аби рухатися вперед, то США і – я впевнений – Велика Британія – будуть раді взяти в цьому участь. І питання до представників влади України – який шлях, на їхню думку, матиме найбільше переваг. Ми будемо раді їх підтримати", – зазначив Болтон.

Він додав, що можливість участі США у переговорах президент Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на зустрічі у Варшаві.

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"Я думаю, з точки зору США, вирішення питань щодо Донбасу та Криму, а також глобальніші питання на кшталт ролі Росії у Європі, використання військової сили у післявоєнній Європі – все це для США цікаво. Це не лише європейська тема – це глобальні питання. США брали участь у двох світових війнах на європейському континенті у минулому столітті, саме тому після Другої світової війни ми підтримали створення НАТО – щоби бути певними, що на континенті не трапиться третьої такої війни. Тож я справді вважаю, що США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією, тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми маємо брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми мали б розглянути такий варіант", – наголосив радник президента США.