Чорнодубравському і Бахчевану, підозрюваним зокрема в оскверненні могили цадика Нахмана, продовжили арешт до 25 жовтня, - Масі Найєм

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав юрист Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Почитайте. Це все - поруч. Дуже близько. Сьогодні (27 серпня. - Ред.) продовжили зачитувати обвинувальний висновок у справі, в якій наша компанія pro bono представляє сторону потерпілих, рідних Героя України.

Просто почитайте НЕ ВЕСЬ перелік кримінальних правопорушень, в яких обвинувачують Чорнодубравського Д.С. і Бахчевана С.В...

хуліганські дії на території могильного комплексу "Цадика Нахмана" шляхом залишення відрізаної голови свині, що мали місце 21.12.2016 в м. Умані,

умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце в урочищі Гута Пенятська в Бродівському районі Львівської області 09.01.2017,

умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце 25.01.2017 на території заповідника "Биківнянські могили",

хуліганські дії біля посольства Литви, що в м. Київ 24.04.2017,

хуліганські дії 08.06.2017 поблизу посольства США в м. Києві, вул. Сікорського, 4 із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень,

закінчений замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб, що вчинений із застосуванням невідомого вибухового пристрою 24.08.2017,

хуліганські дії 24.08.2017 за адресою: м. Київ, вул. А. Корольова, 10, шляхом розфарбовування пам'ятника воїнам АТО фарбою білого кольору,

хуліганські дії із застосуванням вибухового пристрою біля пам'ятника воїнам АТО 24.08.2017 за адресою: м. Київ, вул. А. Корольова, 10", - розповів Масі Найєм.

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"Також вищевказаним обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 жовтня 2019 року", - додав він.



