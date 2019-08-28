Для порятунку України я готовий стати комуністом: здати все і бути простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Для порятунку України необхідна загальна націоналізація великих державотворчих підприємств плюс націоналізація розробки надр землі, тобто в декількох галузях нам потрібен державний капіталізм, - заявив олігарх, додавши. - Я більше можу сказати, що якщо для того, щоб Україна вижила, треба стати не те, що соціал-демократом, а комуністом, то я теж на це готовий. Я готовий все здати і стати, скажімо, простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу".

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Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.