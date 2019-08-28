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28.08.19 10:52

Довелося бомбити власне місто реактивними снарядами, - терорист Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої в 2014-му

Польовий командир бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що в 2014 році віддавав наказ обстрілювати Ясинувату реактивними снарядами. За його словами, на такий крок він пішов, щоб змусити ЗСУ залишити місто.

Довелося бомбити власне місто реактивними снарядами, - терорист Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої в 2014-му

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Восточный вариант".

"Нещодавно ми відзначили день визволення Ясинуватої. Мій розрахунок на те, що якщо я завдам артилерійський удар по місцях скупчення противника, який вже укріплюється в місті, після чого висунемо штурмову групу - противник не зможе чинити істотного опору, - виправдався. Вперше з початку цієї війни мені довелося приймати важке рішення - бомбити власне місто реактивними снарядами, але Бог милостивий - ніхто з цивільних не постраждав, і навіть руйнування були мінімальними", - написав Ходаковський на своїй сторінці в соціальній мережі.

Довелося бомбити власне місто реактивними снарядами, - терорист Ходаковський зізнався в обстрілі Ясинуватої в 2014-му 01

За словами Ходаковського, ніхто з цивільних від його обстрілів не постраждав, проте це не так - в серпні 2014 року в Ясинуватій через обстріли регулярно гинуло цивільне населення. При цьому імена не всіх загиблих вдалося встановити, бо в місті фактично відбувалася гуманітарна катастрофа, не було електрики, інтернету і мобільного зв'язку.

Раніше представники угрупування "ДНР" заперечували, що завдають артилерійські удари по містах і житлових кварталах і звинувачували в таких обстрілів виключно українську сторону.

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