Коломойський: Олігархів більше немає - ми померли!

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

Відповідаючи на запитання про те, чи зручні олігархи президентам і прем'єр-міністрам (зокрема про те, як Ахметов миттєво подарував "швидкі допомоги" на прохання Зеленського), Коломойський заявив: "Вони вже все прожерли, просрали, витратили на бразильців і футбол. Олігархів більше немає - ми померли! Нам треба вперед дивитися. У нас великі цілі і завдання. Є нова влада, новий президент. Я впевнений, що у нього (Зеленського. - Ред.) немає і не буде своїх новоявлених ахметових, коломойських, пінчуків ... Коломойського у нього немає. Якщо Коломойський скаже завтра: "Ну-мо грабувати", то немає у нього Коломойського. Коломойський потрібен, якщо він може щось творити, як і Ахметов, і Пінчук, і Фірташ, і Медведчук. Хоча Медведчук і Фірташ – стрьомна історія з росіянами".

"Той грабіж, який у нас відбувається, тільки у нас і працює", - констатував Коломойський

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для порятунку України я готовий стати комуністом: здати все і бути простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу, - Коломойський

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.