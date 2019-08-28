Ахметов заробляє з надр землі України, а нас усіх вважає лохами, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"Тільки за схемою "Роттердам +" грабіж за три з половиною роки я оцінюю в 4,2 мільярди доларів. Україна виробляє 180 мільярдів кіловат-годин на рік. 50% виробляє атомна енергетика. 40% виробляє теплова. 40 від 180 становить 72 мільярди кіловат. У Ахметова 70-80% теплової генерації в руках, і при цьому його не визнають монополістом! У нього під контролем вироблення приблизно 50 мільярдів кіловат-годин. Держава у нього викуповувала це за ціною 1,9-2,00 грн за кіловат-годину. Викуповували завжди дорожче за оптові ціни. Собівартість становить 80-90 копійок. Оптова ціна з початку дії "Роттердам +" і по червень 2018 року коливалася від 1 грн до 1,618 грн. Різниця між ціною покупки державою та оптовою ціною становила не менше 50 копійок - 2 центи. 50 мільярдів кіловат-годин споживання множимо на 2 центи - виходить мільярд доларів на рік - чистий прибуток Ахметова і тих, хто за ним стояв. 3,5 року будемо вважати 3,5 мільярда. Плюс різниця між собівартістю виробництва та ринковою ціною. Плюс 700 мільйонів на все про все - дотації на вугілля, ще щось там", - розповів Коломойський.

Також він зазначив, що готовий судитися, якщо до нього будуть пред'являти претензію щодо цієї заяви: "Я не хочу з ним судитися, але я готовий висунути зустрічний позов. Тому він і не подасть на мене в суд. Він і Новинський. Новинському я прямо в обличчя сказав після другого туру президентських виборів і до парламентських виборів, при тому, що я симпатизував їхній спільній партії, - вам не сильно жирно буде заробляти такі гроші?".

Читайте також: Коломойський: Олігархів більше немає - ми померли!

"Пили горілочку у нього (Новинського. - Ред.) вдома, заїдали ікрою. Я питаю:"Нічого? Нормально? Хочеш послухати правду? У вас в офіційному звіті за 2018 рік написано, що ви заробили мільярд триста мільйонів доларів від продажу руди і мільярд триста мільйонів доларів від продажу сталі. Всього 2,6 мільярди доларів за минулий рік - це офіційний звіт "Метінвесту". 80 доларів на тонні сталі. Виходить, що ви виплавили 16 мільйонів тонн сталі. Красені - взагалі питань немає. Заплатили податки і гуляйте сміливо. А ось з рудою тут у вас, Вадиме, по-іншому буде. У звіті написано, що ви заробили 80 доларів на тонні концентрату. Це може бути окатиш, може бути агломерат, може бути просто концентрат. Отримуємо 16 мільйонів тонн залізорудної сировини, яку ви продали на експорт. Собівартість залізорудної сировини, ну, нехай 30 доларів на тонні. Хоча у нас на сусідньому підприємстві в Нікополі 20-25, але у вас, припустімо, витрати 30. Разом виходить, що 30 + 81 = 111. Тому що продаєте ви за 111, тобто ваш чистий прибуток 260%. Чи не дохріна вам з Ринатом Леонідовичем буде? Пика не трісне? Чи ти, Вадиме, вирішив весь український народ купити - мене за ікру, всіх інших за гречану кашу? Зроби з цієї руди сталь і зароби на ній, заплати більше податків, дай більше зарплату своїм робітникам. Але якщо ви просто копаєте руду, і замість завантаження української промисловості просто відправляєте руду в Китай, щоб допомогти китайцям розвивати їхню промисловість, так платіть тоді велику ренту. З 80 доларів скільки вам залишити, Вадиме, - 10 доларів на ікру вистачить? А решта - в бюджет, податки, рента", - деталізував Коломойський бесіду з Новинським.

"Вдумайтеся, тільки в 2018 році вони виробили 42 мільйони тонн залізорудної сировини, 16 мільйонів Північний ГЗК + 16 мільйонів Інгулецький ГЗК + 5 мільйонів Центральний ГЗК + 5 мільйонів ПівдГЗК (вони там в частці наполовину). 27 мільйонів вони відправили на виробництво сталі, а 16 продали як сировину. При продажу сталі на тонні руди вони мали чистий прибуток 50-80 доларів. вони видобули руду, створили перший переділ - це чавун, потім другий переділ - це сталь, третій переділ - це прокат і прокат вже продавали. Заробили 50 -80 доларів на тонні сталі, - хрін з ними. Але при цьому вони паралельно тупо продали 16 мільйонів тонн руди. Це не гроші Ахметова - це економіка країни. Він заробляє з надр землі України, і зараз це 40% валютної виручки, але це країна дає йому заробити. І якщо не навести порядок, чого не зробив Петя Порошенко, якщо зберегти "договорняки", то економіку країни підірвуть. Готується контрреволюція, скажемо про це трохи пізніше", - акцентував Коломойський.

Читайте також: Для порятунку України я готовий стати комуністом: здати все і бути простим директором заводу, як було у більшовиків за НЕПу, - Коломойський

"Витратив він 30 доларів на виробництво сировини, при виробництві сталі він витратив 440 доларів. Продав сталь за 520, тобто 80 з тонни нажив - молодець! З 80 доларів прибутку заплатив 20 податок на прибуток, залишилося 60 доларів з тонни в кишеню - і кайфуйте. На бразильців у "Шахтарі" вистачить. А коли замість виробництва і податків в Україні він просто вивозить сировину китайцям - це справедливо? Це говорить, що він нас усіх вважає лохами. Ні, якщо ти сировину вивозиш, то з 80 доларів на тонні мінімум 75% хай віддасть - це 60 доларів, а 20 нехай залишить собі. З цих 16 мільйонів тонн - це буде у нього 320 мільйонів доларів, 20% податку заплатив, залишиться 280. Так тут на ще одну команду бразильців вистачить", - запропонував Коломойський, додавши. - Але є другий варіант - не продавай відразу руду! Ось виділіть це жирно! Виробляй сталь - у тебе ж є потужності, а ти замість завантаження підприємств скорочуєш потужності, тому що тобі зараз простіше продавати руду, а не здійснювати виробництво"

За даними Коломойського, Ахметов і Новинський зараз платять 1,5 долари ренти на тонні: "Майже нуль, коротше. В Конституції написано, що надра належать народу. Ось наша група нафту видобуває, продає по 500 доларів за тонну, і платимо ренту 28- 30%, тобто 150 доларів з тонни - все правильно, наповнюємо бюджет, тому що використовуємо природні багатства країни. А Ахметов продає руду по 110 з тонни і платить ренту менше 2 доларів! Але я не тому, що мені прикро, нам вистачає наших заробітків, 50 доларів прибутку з тонни залишається і це добре. прибуток в 10% за світовими мірками - це відмінний результат, але Ахметов має 270% прибутку з природних багатств країни. Хіба це нормально, хіба так буває в цивілізованих країнах? А держава з простягнутою рукою ходить".

Також читайте: "Потрібно відбирати підприємства, де погана екологія", - Коломойський

"Якщо піти нормальним шляхом, підвищити ренту, то все буде нормально, якщо ні, то доведеться нам згадати 17-й рік. Я себе не відділяю від цієї ситуації, адже я потраплю теж під підвищення ренти, винятків бути не повинно, платити за сировину мають абсолютно всі. У мене є два або три залізорудні і марганцеві підприємства. Якщо я видобуваю марганець і буду експортувати руду - мене теж доведеться під ніж пустити. Мені вигідніше сьогодні продавати марганець, ніж продавати феросплави. Але якщо я це зроблю, треба 80% ренти у мене забрати, мені не треба винятків. Іди виробляй феросплави, ідеолог. Ми повинні включити логіку економіки - не продавати сировину, а продавати продукт", - резюмував Коломойський.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.