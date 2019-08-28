"Євросолідарність" закликає "Голос" і "Батьківщину" виступити проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова: Свобода антиукраїнської пропаганди неприйнятна

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

"Справжні погляди проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії. Відповідно, пропозицію правлячої влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія "Слуга народу" поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором", - відзначають в ЄС.

У політсилі здивовані позицією народних депутатів від "Голосу", які "мовчки не заперечували проти окупації ключового опозиційного комітету депутатами проросійських поглядів".

"Сподіваємось, що всі проєвроєвропейські сили зможуть об’єднано виступити проти наруги над базовим демократичним принципом – свободи слова, і що спільно нам вдасться не допустити такої ганьби для Верховної Ради 9 скликання, а також дати українським журналістам реальні інструменти захисту їхніх прав", - резюмували в ЄС.

Читайте також: Комітет з питань свободи слова ВР очолить Шуфрич, обраний від "Опозиційної платформи - За життя"

Нагадаємо, глава депутатської підготовчої групи і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час підготовчого засідання перед першою сесією нового скликання ВР повідомив, що обраний від "Опозиційною платформи - За життя" депутат Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет з питань свободи слова.

Нестор Шуфрич у політиці з 1996 року, коли став членом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). У квітні 2005 року був обраний першим заступником голови партії Віктора Медведчука, ексглави Адміністрації Президента Леоніда Кучми. Шуфрич тричі був народним депутатом України - у Верховній Раді III, IV і VIІI скликань.

Два роки працював у парламентському Комітеті з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій, потім ще шість - у Комітеті з питань бюджету.

У жовтні 2004 року популярність здобув епізод, коли Шуфрич (який за день до цього збив на машині учасника мітингів опозиції і виправдав це тим, що маніфестанти йшли проїжджою частиною) у Центрвиборчкомі єдиний намагався протистояти представникам опозиції, які увірвалися і вимагали участі в засіданні, присвяченому відкриттю виборчих дільниць в Росії. 13 грудня 2004 року, безпосередньо перед третім туром президентських виборів, котрі принесли перемогу Ющенку, Шуфрич став уповноваженим представником Януковича. На виборах-2006 "есдек" Шуфрич йшов до парламенту за списком "Опозиційного блоку "Не так!". У грудні 2006-го Шуфрич отримав портфель Міністра з питань надзвичайних ситуацій в уряді Віктора Януковича. У березні 2010 року повернувся на пост глави МНС в уряді Миколи Азарова. Однак уже в липні того ж року був зміщений і призначений заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси Богатирьової. 22 листопада 2012 року звільнений з посади заступника секретаря РНБО у зв'язку з обранням народним депутатом Верховної Ради України VII скликання. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. За результатами позачергових виборів Верховної Ради, що відбулися 26 жовтня 2014 року, став народним депутатом України VIIІ скликання від партії Опозиційний блок (№7 у списку), голосував за "диктаторські закони".

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР 27 серпня затверджено склад і керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники "Слуги народу".