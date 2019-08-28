Під ризиком виходу зі "Слуги народу" десь до 100 осіб, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

"У країнах зі слабкими демократичними традиціями, монополізація економіки призводить до монополізації і в міжпартійній боротьбі. Тому скільки б партій не було у нас - виходить КПРС: Слуга народу, Партія регіонів, Наша Україна. Тому що Леонід Данилович як говорив завжди? Всіх багато, а всього мало, всього на всіх не вистачить. Те, що цю фракцію покинуть різні групи і члени - це 100%. Питання - в якій кількості і до чого це призведе. Я не вірю, що люди пішли туди за втіленням ідеалів. Скільки у нас зарплата народного депутата? Я не вірю, що 254 людини пішли за 30 тисячами. Не вірю. Ми звикли воювати з власною державою, тому що радянська держава була держава придушення і знищення людини", - розповів Коломойський.

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Коментуючи зауваження, якщо Зеленський підніме зарплату до 5 тисяч доларів депутатам і уряду, Коломойський відповів: "Все одно будуть паршиві вівці, знайдуться. Але значно менше. А як людям це сказати? Вони ж скажуть, твою мать, що ж це ви, слуги народу такі, що тепер вам треба п'ятірку?!"

"Під ризиком виходу десь до 100 осіб."Паршивими вівцями" будуть найперше бізнесмени. Через рік в Україні будуть нові вибори - даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи", - зазначив Коломойський.

На його думку причиною дострокових виборів може стати лише, те, що "слуги народу" почнуть бл..дувати":"А вони будуть точно бл..дувати, питання в масштабах. І це нормальний людський процес усвідомлення, навіщо ви прийшли в парламент".

"Адже їх і нема за що зачепити, вони ж всі звідки? Перукарі? Або фотограф з весілля? Що йому пред'явити? Фотоапарат віднімемо? Ну що? Ось, припустімо, фотограф виграв у Богуслаєва. Богуслаєва є чим зачепити? Є. А фотографа? Як він туди потрапив цей фотограф? Не знаю. В той же час, не можна всіх під одну гребінку. Є група ризику, але велика частина "слуг народу" все-таки не за гроші зайшли, а з бажанням щось змінити, і це буде сильним фактором впливу", - зазначив Коломойський.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.