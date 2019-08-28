У МЗС Польщі порівняли будівництво "Північного потоку-2" з пактом Молотова-Ріббентропа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське Радіо".

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка, під час урочистих заходів до 70 роковин початку Другої світової війни, коли 10 років тому на Вестерплятте одним іх гостей був президента Росії Владімір Путін, влада Польща пов'язувала з тим візитом "фальшиві надії".

"У наших відносинах з Росією панувала певна наївність", - сказав він.

За його словами, тодішня промова Путіна на Вестерплятте "релятивізувала певні підписані договори" та свідчила про критичну оцінку Росії Пакту Молотова-Ріббентропа. Однак, як підкреслив він, потім почалося будівництво газопроводу Nord Stream 2, що, якщо говорити про держави, котрі співпрацюють при цьому проєкті, могло нагадувати співпрацю Росії та Німеччини багато років тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України завершено на 75%

"Газогін в обхід Польщі, держав Балтії, - це саме така угода за спинами", - заявив Шинковський вель Сенк.

За його словами, якби не сильний альянс Польщі і США, питання Nord Stream 2 "було би вже вирішене".

"Спротив побудові Nord Stream 2 не є безнадійним саме завдяки союзу зі Сполученими Штатами", - вважає він.

Будівництво газопроводу Північний потік-2 реалізує контрольована "Газпромом" компанія Nord Stream 2 AG. При цьому у фінансуванні проєкту беруть участь також європейські компанії Shell, Engie, OMV, Wintershall і Uniper.

США, Україна і низка країн Центральної Європи виступають проти Північного потоку-2, вважаючи, що реалізація проєкту спрямована на знищення української ГТС і посилення монопольних позицій Газпрому в Європі.

Проєкт має цілковиту підтримку уряду Німеччини.