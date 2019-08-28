Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

"2 вересня розпочнеться новий навчальний рік, і заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти не буде... Заборонити дітям відвідувати заклади освіти ми не можемо", - сказав він на прес-брифінгу про підготовку столичних освітніх закладів до нового навчального року в середу.

Чиновник зазначив, що в разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про наявність захворювань, влада Києва буде змушена обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та забезпечувати їх правом на дистанційну освіту.

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Водночас він наголосив, що влада міста спільно з медиками повинна працювати над тим, щоб вакцинація дітей відбувалася на належному рівні.

У зв'язку з чим профільна комісія КМДА ухвалила рішення доручити департаментам освіти і медицини опрацювати комунікаційну форму інформування киян про необхідність вакцинації.

Крім того, Мондриївський зазначив, що заклади освіти не мають права та можливості перевіряти достовірність довідок про вакцинацію дітей, які надають батьки.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун і міністр освіти Лілія Гриневич на спільній пресконференції повідомили, що діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки.