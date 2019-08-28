Людина просто з компа вискочила. І тут на нього накинулися, тож реакція абсолютно нормальна, - Коломойський про спілкування Богдана з журналістами

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

На думку Коломойського в Офісі президента "поки грамотно все роблять, але ще перебувають в ейфорії, їм здається, що море по коліно".

"Я їм намагаюся якось донести, що у Петра Олексійовича було 303 людини парламентська більшість в листопаді 14-го року. І через рік все, як дим над водою розвіялося. Але поки мене не чують", - додав він, зазначивши, що хоче їм донести, "що вершина - це остання точка перед спуском".

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За його словами, у президента немає сумнівів з приводу його дій: "Там же Богдан є для порад. Він все знає".

Коментуючи історію із заявою про відставку Богдана і подальшим спілкуванням з цього приводу з журналістами Радіо "Свободи", Коломойський заявив: "Люди, що живуть в інтернеті, болісно сприймають зіткнення з реальністю. Але я ж Богдана знаю, він же нормальна людина. Ну є у нього ця хвороба з фейсбуком, з цими телефонами, він у них сидить. Коли людина весь час сидить і дивиться, вона стає частиною цього телефона. Я дітям своїм взагалі забороняю за обідній стіл брати телефони, айфони, гаджети будь-які. Те, що Богдан видав з журналістами, я вважаю, що це явище, раніше говорили "людина з футляра", а тепер "людина з фейсбуку". Він вийшов з віртуального світу, а його щось запитують. Він каже: "А ви хто такі? Ви журналісти? Що ви від мене хочете, типу?"- "Громадська думка, те-се, вагома інформація". -"Та я не знаю, ми зі світом спілкуємося зовсім по-іншому, відчепіться від мене, типу". Людина просто з компа вискочила. І тут на нього накинулися, тож реакція абсолютно нормальна. А коли вони до Зеленського підскочили в передвиборчу кампанію? Так само напали на Богдана. А людина тільки з фейсбуку повернулася, треба ж розуміти, у нього там свої думки, у нього там велика спільнота, правильно? ЛайкаЮть, те-се, і тут йому відразу ба-бах по голові ці "свободівці": "А як ви це поясните? А що ви собі задумали?". Нічого страшного".

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.