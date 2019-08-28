71,5% українців чекають від Зеленського припинення війни на Донбасі, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

"Першочерговими завданнями для Президента Зеленського та його команди громадяни вважають: припинення вогню на Донбасі – 71,5%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 44%, зниження тарифів – 31%, покарання винних у корупції посадовців – 21,5%, зменшення впливу олігархів на політику – 18%", - говориться в повідомленні.

За останні чотири роки сьогодні українці найбільше впевнені в успіху реформ в Україні (70%, із них 26% впевнені в успіху і ще 44% загалом вірять, хоч і мають певні сумніви). Зовсім не вірять в успіх реформ зараз 6% громадян (для порівняння: у липні 2015 року таких було 30%, у травні 2016 р. – 28%, у жовтні 2017 р. – 40%).

У здійсненні необхідних реформ громадяни усі сподівання покладають на новообраного Президента Володимира Зеленського (66%), новообрану Верховну Раду (43%) та майбутній уряд (35,5%). Усі інші інстанції, на які покладалися раніше громадяни заради здійснення реформ, істотно втратили у своєму значенні – громадські організації, країни Заходу, МВФ та Світовий банк, вчені.

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Щодо пропозицій люстрації (звільнення) посадовців колишньої влади думки громадян поділилися: 31% певні, що звільняти треба всіх без винятку, ще 29,5% вважають, що звільняти треба індивідуально – тих, хто був задіяний у протиправній діяльності чи просто не справляється з роботою, а на думку 16%, звільняти треба тоді, коли на цю посаду є краща кандидатура.

Пропозицію електронного голосування (за допомогою Інтернету) підтримує 38,5% громадян, не підтримує – 43%, решта не визначилися.

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