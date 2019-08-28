Муженко: головна помилка Іловайська - те, що повірили Путіну, який обіцяв "зелений коридор"

Про це генерал армії Віктор Муженко, який очолював Генеральний штаб Збройних сил України з липня 2014 року по 21 травня 2019 року, заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Нині вже є інформація, що 23-24 числа російські підрозділи оточували угруповання в Іловайську. До речі, це не тільки Іловайськ, те саме було і на Луганському напрямку. Але 23-го числа ще не було ніякої інформації. У нас та у президента стовідсотково не було інформації", - сказав Муженко.

За словами ексглави Генштабу, що відбувається щось незвичайне, стало ясно в другій половині дня 24 серпня 2014 року, коли парад вже завершився. Тоді полковник Ромигайло доповів йому, що особисто бачив колону, яка пройшла повз без розпізнавальних знаків і під прапорами НЗФ "ДНР".

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"Як я вже казав, один із варіантів був залишитися в Іловайську. Інший варіант, коли вже постало питання виходу (із оточення – ред.), генерал Хомчак запропонував вийти на північ через Харцизьк– піднятися вгору на з’єднання із одним із підрозділів 25-ї бригади. Це теж був варіант виходу з тієї ситуації. Я вважаю, що цей варіант був би з мінімальним втратами", - сказав Муженко.

Він розповів, що ще один варіант був - вихід на широкому фронті в район Маріуполя на південь. Але було прийнято рішення виходу тими маршрутами, які були узгоджені з росіянами як маршрути виходу під відповідні гарантії, під "зелений коридор".

Муженко розповів, що з ініціативою "зеленого коридору" виступив президент Росії Володимир Путін. І тому "основна вина на росіянах, які не виконали домовленостей, які відмовили в гарантії і які порушили всі міжнародні норми. Це злочин Російської Федерації", - підкреслив генерал.

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Що стосується ухвалення рішень нашим командуванням, то була помилка в тому, що думали, що не буде розстрілу, сподівалися, що Росія цю гарантію не порушить, додав він.

Муженко підкреслив, що визначати в тому, хто винен в трагедії під Іловайськом мають правоохоронні органи. Для цього у них є матеріали кримінальної справи та відповідних експертиз.