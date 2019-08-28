Цього року в Бахмуті набрали лише україномовні перші класи

Про це місцевому "Свободному радио" розповіла начальниця управління освіти Марина Рубцова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші класи - всі україномовні. Другі - питання статистики, зараз не назву точно", - сказала Рубцова.

Цього року за парти в Бахмуті сядуть 750 першокласників. Викладати їм будуть за програмою "Нова українська школа", і виключно державною мовою. Однак для тих, хто бажає змінити мову викладання, така процедура передбачена.

"За рішенням педагогічних рад і директорів можна змінити (мову навчання. - Ред). Вони самостійні і мають всі повноваження для ухвалення таких рішень. Якщо є узгодження з батьківським комітетом, то вони можуть переходити", - додала Марина Рубцова.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у сусідньому місті Слов'янськ Донецької області цього року першокласників братимуть також тільки в українські класи.