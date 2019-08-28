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28.08.19 13:57

Прокуратура просить заарештувати Богатирьову

Прокуратура Києва внесла до Печерського райсуду столиці клопотання про арешт колишнього міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової. Напередодні ввечері її затримали в аеропорту "Жуляни".

Прокуратура просить заарештувати Богатирьову

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування щодо ексочільниці МОЗ України, затриманої 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в травні 2015 року Печерський райсуд столиці обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Колишню голову МОЗ підозрюють у привласненні і розтраті майна в особливо великих розмірах.

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Згідно з постановою суду від травня 2015 року, протягом 48 годин після затримання Богатирьову повинні доставити в суд для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу.

Тепер відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду. Час засідання визначиться в ході автоматичного розподілу справ у суді, додали в прокуратурі.

Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак була затримана, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.

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