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28.08.19 16:18

Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура Києва внесла до Печерського райсуду столиці клопотання про арешт колишнього міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової. Напередодні ввечері її затримали в аеропорту "Жуляни".

Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, засідання почалося в Печерському суді столиці.

Відео Олег Богачук

Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 01
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 02
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 03
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 04
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 05
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 06
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 07
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 08
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 09
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 10

На засіданні присутні ексміністр юстиції Олена Лукаш і син Богатирьової.

Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 11
Суд над Богатирьовою: Прокуратура вимагає арешту 12

"Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування щодо ексочільниці МОЗ України, затриманої 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в травні 2015 року Печерський райсуд столиці обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Колишню голову МОЗ підозрюють у привласненні і розтраті майна в особливо великих розмірах.

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Згідно з постановою суду від травня 2015 року, протягом 48 годин після затримання Богатирьову повинні доставити в суд для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу.

Тепер відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду. Час засідання визначиться в ході автоматичного розподілу справ у суді, додали в прокуратурі.

Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак була затримана, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.

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