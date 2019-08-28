"Наша мета - в 2021 році ввести в Україні повноцінне обов'язкове медичне страхування", - Радуцький

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми вважаємо, що на сьогодні стара система фактично зруйнована. Нову почали будувати, але дуже повільно, і не завжди в тому напрямку. Але те, що було, воно вже зруйновано, і не минулим урядом, а багатьма урядами. На сьогоднішній день в жодному разі не треба нічого зупиняти, але треба виправляти деякі помилки і рухатися вперед", - переконаний він.

Щодо реформування первинної ланки системи охорони здоров’я, то Радуцький зауважив, що інститут сімейних лікарів - "це лише одна з тисяч складових".

"Наша мета – в 2021 році запровадити в Україні повноцінне обов’язкове медичне страхування", - наголосив він. Радуцький також підтвердив, що президент Володимир Зеленський пропонував висунути його кандидатуру на посаду міністра охорони здоров’я, але він відмовився.

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"Мені пропонувалося (очолити міністерство охорони здоров’я, – ред.), президент дуже наполегливо пропонував, але я вважаю, що більше користі принесу саме в парламенті, бо сьогодні робота міністерства без прийняття нормальних законів неможлива", - додав він.



Нагадаємо, раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв про те, що Радуцький може увійти до нового складу уряду як міністр охорони здоров'я.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького позаштатним радником.