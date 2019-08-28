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28.08.19 14:08

Зеленський сьогодні зустрінеться з обраними від "Слуги народу" нардепами, - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський о 16:00 середи зустрінеться з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради.

Зеленський сьогодні зустрінеться з обраними від "Слуги народу" нардепами, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив претендент на посаду першого віце-спікера парламенту, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Так, о 16 годині у нас буде зустріч", - сказав Стефанчук у середу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, чи планується сьогодні зустріч майбутніх нардепів з главою держави.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський замість обіцяної пресконференції за підсумками 100 днів роботи на посаді президента дав інтерв'ю Станіславу Боклану - акторові, який грав у серіалі "Слуга народу" прем'єр-міністра. Пресконференція "відбудеться набагато пізніше".

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