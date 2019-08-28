Лукашенко відмовився від візиту до Варшави, тому що туди не запросили Путіна, - Rzeczpospolita

Про це йдеться в статті "Rzeczpospolita", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Президент Білорусі відмовився від візиту до Польщі, оскільки на заходи до Варшави польська влада не запросила Путіна", - йдеться в повідомленні видання.

Через це, як стверджує добре інформоване джерело в Мінську, білоруська влада не наважилися делегувати на урочисті святкування високопоставленого політика.

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Зазначається, що на меморіальних заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни у ​​Варшаві Білорусь представлятиме посол країни.

Нагадаємо, раніше польський віце-прем'єр Яцек Сасіна заявив, що було б "недоречно відзначати річницю збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні діє щодо сусідів такими самими методами".

У Польщі пояснили, що не запросили Путіна, тому що він не є ні лідером країн ЄС або НАТО, ні держави, що належить до Східного партнерства.