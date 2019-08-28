Для України перемога - це не провести наш парад на Красній площі, а не дати Путіну провести свій парад на Хрещатику, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ігор Коломойський.

Коментуючи введення Кабміном спецмита на поставки палива з Росії по Новоград-Волинському трубопроводу, який контролюється структурами Медведчука, Коломойський заявив: "Я вважаю, що це дивна була затія. Якби мене запитали, я б сказав, що це маячня. Це повністю незаконно, для початку. Не можна вводити мита або санкції або ще що-небудь не проти продукту, і не проти країни походження цього продукту, а проти способу транспортування продукту! Дизельне паливо, що йде з Росії по трубопроводу від Медведчука, тепер обкладається митом. А дизельне паливо, яке Медведчук завозить цистернами або кораблем митом не обкладається ... Не може держава займатися дурницями, боротися економічно проти однієї фізичної особи, це неприпустимо в цивілізованих країнах".

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"Якщо товариш Медведчук веде всередині України ворожу діяльність, є український закон - будьте люб'язні, пред'явіть йому підозру, доведіть його злочин, звинувативши його за статтями Кримінального кодексу, посадіть його. Або вишліть його в тривалу еміграцію, а майно конфіскуйте. Якщо ви не можете цього зробити за законом, то державі не треба займатися дурницями", - додав він.

"А що ми взагалі імпортуємо з Росії і без чого ми можемо обійтися? ТВЕЛи, можемо без них? Вивезення ядерних відходів, вивозимо ми їх чи ні? Не можемо. Тому якщо є речі, які ми не можемо, давайте, ми ж не фантазери кремлівські, діймо прагматично. Тобто має бути здоровий протекціонізм, якщо це не суперечить нашим європейським прагненням. У нас залишився єдиний завод для власної переробки нафти, тобто Кременчуцький завод, до якого я маю якийсь стосунок, в результаті чого всі кричать: "Караул, це Коломойський увів мито!" Так ось я вам кажу, що якби йшлося про загороджувальні мита, то логічно було б їх вводити не тільки проти російського палива, але і проти білоруського, казахського, європейського, щоб стимулювати поставки сировини, наші робочі місця, нашу переробку і додану вартість в Україні. А якщо ми хочемо ввести мито конкретно проти чогось російського, то треба не на трубу мито вводити, а на товар з російським сертифікатом походження. Ви думаєте, що отримали багато податків від мита на трубопровід? Ні, вони розвантажують трубу в Білорусі і везуть далі вагонами, а ціни на ринку стали вищі. Де навар від яєць? У чому була ідея?"- додав Коломойський.

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"Я вважаю, що газ вже може заміщати. Якщо ми вирішимо питання ТВЕЛів і ядерних відходів, питання палива, інших видів критичного імпорту - закрийте взагалі нахрін кордон, поки не підуть з Донбасу, закрийте з ними будь-які економічні відносини. Я вважаю, що не можна бути трішки вагітним. Ми хочемо бути принциповими? Будьмо принциповими. Але ж не ціною знищення своєї власної енергетики, а відтак відповідної підготовки. По-перше, на війні потрібна перемога над ворогом, а не героїчна самопожертва. А по-друге, на війні щоб перемогти - бажано вижити. Для України перемога - це не провести наш парад на Красній площі, а не дати Путіну провести свій парад на Хрещатику", - резюмував він.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським "Зеленський - це матрос Желєзняк. Якщо "слуги народу" будуть бл#дувати, їх розпустять через рік" читайте тут.