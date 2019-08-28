"Слуга народу" готує 465 змін до Конституції, - Стефанчук

Про це на брифінгу заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.нет".

Відповідаючи на запитання журналістів про зміни в основний закон, Стефанчук сказав: "Їх 465. Питання в тому, наскільки вони за рівнем готовності наближаються до ідеалу". За його словами, зараз визначається черговість їх внесення до Верховної Ради і вирішується, які з них президент Володимир Зеленський визначить як пріоритетні. "На цій базі будемо формувати список того, над чим працюватимуть комітети і що буде приймати Верховна Рада", - розповів Стефанчук.

Стефанчук вважає, що багато які з цих ініціатив не знайдуть підтримки в парламенті, тому що "це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, тих, хто сидить на потоках".

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Стефанчук не вперше говорить про плани змінити основний закон. Так, 12 червня він заявив, що команда Зеленського намір відновити конституційну комісію. А 28 червня сказав, що на цей момент не існує єдино правильного юридичного тлумачення тексту Конституції.