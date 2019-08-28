Україна вітала би приєднання США до "нормандського формату", - Зеленський на зустрічі з Болтоном. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Зустріч була присвячена обговоренню першочергових заходів для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема підготовці двосторонніх переговорів на рівні глав держав", - повідомляють у пресслужбі.

Крім того, були обговорені можливості поглиблення українсько-американської співпраці у сферах безпеки та оборони, енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості.

Володимир Зеленський подякував американській стороні за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, послідовну офіційну політику щодо Криму та зусилля, спрямовані на досягнення прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі.

Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Велика Британія будуть раді взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі", - Болтон

Володимир Зеленський відзначив важливість консолідованої позиції США та інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян.

Нагадаємо, 27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.

Джон Болтон вже провів зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександром Данилюком і обговорив питання співпраці у сфері безпеки між Україною та США.

Також читайте: Говорили про недобросовісну конкуренцію з боку Китаю, - посольство США про розмову Болтона і Данилюка



