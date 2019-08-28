По загиблих через обвалення будинку в Дрогобичі оголосили два дні жалоби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

"У зв'язку з трагедією, яка сталася в Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 року і внаслідок якої є загиблі, 29 і 30 серпня в місті оголошено траур", - йдеться в повідомленні міськради.

Відповідне розпорядження підписав мер Дрогобича Тарас Кучма.

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На знак скорботи за загиблими в дні жалоби на всій території міста закликають приспустити Державний прапор України з траурною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій на території міста.

У ці дні рекомендується обмежити проведення розважально-концертних заходів.

На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, близько 2:50 на вулиці Грушевського, 101 в місті Дрогобич зруйнувався під'їзд житлового будинку з першого по четвертий поверх.

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.