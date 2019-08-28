Чоловік облив 18-річну дочку кислотою на Хмельниччині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

"Слідчі Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області спільно з працівниками кримінальної поліції при процесуальному керівництві прокуратури розслідують факт заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 18-річній дівчині", - йдеться в повідомленні.

Вчора, 27 серпня, о 05.47 до Білогірського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 18-річну дівчину, яку невідомий облив хімічною речовиною, викликавши опіки обличчя, грудей і лівого стегна загальною площею близько 5% тіла.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що невідомий викликав дівчину на пасовище, зв'язав її, облив речовиною, схожою на кислоту, після чого втік з місця події. Зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте потерпіла впізнала в нападникові рідного батька. Мало того, дівчина зізналася, що впродовж останніх 7 років він регулярно мав із нею статеві стосунки. Зараз ця інформація перевіряється.

На місці скоєння злочину і в будинку, де проживає потерпіла і підозрюваний, вилучено низку речових доказів. Всі вони направлені на експертизу. 42-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі дії тривають.

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