Зеленський про трагедію в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Цієї ночі в Дрогобичі під завалами під’їзду чотириповерхового будинку обірвалося життя двох людей. У роботах на місці трагедії задіяні всі необхідні сили місцевих рятувальників, кількох людей уже звільнили з-під завалів, з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами. Дуже сподіваюся, що всіх вдасться врятувати. Версій поки дві: вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриттів. На жаль, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані – про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів. Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових. Співчуваю родичам загиблих і сподіваюся, що будинки українців ані вдень, ані вночі не руйнуватимуться з жодних причин".

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