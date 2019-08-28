Болтон підтримує кандидатуру Рябошапки на посаду генпрокурора

Про це Болтон сказав на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він повідомив, що під час візиту до Києва спілкувався з заступником голови Офісу президента Русланом Рябошапкою, якого можуть призначити на посаду генпрокурора.

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"Я сказав йому як колезі-юристу, що я сподіваюся, що його затвердять на посаду, і що я переконаний, що у нього будуть чудові відносини з генеральним прокурором США Вільямом Барром", - сказав Болтон.

Раніше підтримку кандидатури Рябошапки висловив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. "Рябошапка має повагу до себе. Ми його теж поважаємо", - сказав він.