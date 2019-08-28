ЦВК завершила реєстрацію народних депутатів, усього 424 парламентарії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ЦВК.

У загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 29 народних депутатів.

Серед них 11 осіб з партії "Слуга народу", два з "Голосу" і по одному з "Батьківщини" і "Європейської солідарності".

Також ЦВК зареєструвала 14 мажоритарників.

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"Таким чином, станом на 28 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народні депутати України: 225 - обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 199 - обрано в одномандатних виборчих округах", - сказано в повідомленні.