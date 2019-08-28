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28.08.19 17:37

Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ

Синод Елладської церкви підтвердив канонічність надання Православній церкві України автокефалії та надав право архієпископу Афінському вирішити питання її визнання.

Елладська церква підтвердила канонічність надання автокефалії ПЦУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новинарню", про це в середу, 28 серпня, йдеться на офіційному сайті Елладської православної церкви.

Так, на сайті опубліковано реліз з результатами засідання Священого Синоду, що відбувся 26-28 серпня цього року.

Відповідно до рекомендацій Синодальних комітетів з догматичних та канонічних питань, а також православних та міжхристиянських відносин з українського питання, Священий Синод ЕПЦ визнає канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії; надає привілей предстоятелю Елладської церкви надалі займатися питанням визнання Церкви України.

Зазначається, що Синод зібрався під головуванням Блаженнішого архієпископа Афінського і всієї Греції Ієронімоса.

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