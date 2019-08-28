Прокуратура знала про повернення Богатирьової, - адвокат

Про це Бєляєв заявив на засіданні Печерського районного суду, який обирав Богатирьовій запобіжний захід, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про повернення Раїси Богатирьової надійшло на адресу прокуратури, і на момент її прибуття правоохоронні органи були проінформовані про це. Незважаючи на це, правоохоронні органи вдалися до її незаконного затримання", - сказав адвокат.

Він зазначив, що прокуратура посилається на постанову Печерського райсуду від 2015 про дозвіл на затримання Богатирьової. Але, за словами Бєляєва, ця постанова не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу і не може бути використана для арешту та утримання під вартою. Зокрема, в цій постанові не вказується термін її дії.

Також адвокат заявив, що Богатирьова не була належним чином повідомлена про підозру, а в кримінальній справі, в якій вона фігурує, немає потерпілої сторони.

Зараз Печерський районний суд обирає запобіжний захід Раїсі Богатирьовій, міністру охорони здоров'я часів Януковича.

Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.