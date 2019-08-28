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28.08.19 19:35

Окупанти засудили кримського татарина на 10 років ув'язнення за причетність до добровольчого батальйону

Так званий "Кіровський районний суд Криму" засудив кримського татарина Ділявера Гафарова на 10 років позбавлення волі за участь у добровольчому батальйоні за ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у незаконному збройному формуванні).

Окупанти засудили кримського татарина на 10 років ув'язнення за причетність до добровольчого батальйону

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у фейсбуці.

Вирок виносив суддя Ігор Дегтярьов, спочатку обвинувачення просило для Гафарова 12 років ув'язнення.

За версією слідства, житель села Перлина Криму Гафаров у 2016-2018 роках брав участь у Кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, зараз громадське об'єднання "Аскер", а також був учасником економічної блокади Криму.

Гафарова затримали в Криму 30 жовтня 2018 року. У суді він заперечував провину і розповів, що організатор загону і власник телеканалу ATR (де Гафаров працював перукарем) Ленур Іслямов пропонував йому увійти в загін, але він відмовився, а пізніше звільнився з телеканалу, трохи попрацював у Києві і повернувся до Криму.

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