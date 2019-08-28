Окупанти засудили кримського татарина на 10 років ув'язнення за причетність до добровольчого батальйону

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у фейсбуці.

Вирок виносив суддя Ігор Дегтярьов, спочатку обвинувачення просило для Гафарова 12 років ув'язнення.

За версією слідства, житель села Перлина Криму Гафаров у 2016-2018 роках брав участь у Кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, зараз громадське об'єднання "Аскер", а також був учасником економічної блокади Криму.

Гафарова затримали в Криму 30 жовтня 2018 року. У суді він заперечував провину і розповів, що організатор загону і власник телеканалу ATR (де Гафаров працював перукарем) Ленур Іслямов пропонував йому увійти в загін, але він відмовився, а пізніше звільнився з телеканалу, трохи попрацював у Києві і повернувся до Криму.

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