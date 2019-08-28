Децентралізація є запобіжником сепаратистських настроїв, пов'язуючи громади безпосередньо з Києвом, - Зубко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів віце-прем'єр-міністр з питань житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Відповідаючи на запитання, чому Закарпаття є лідером із саботажу створення об'єднаних територіальних громад, він сказав:

"Це питання нацменшин, що проживають, як правило, вздовж кордону – Виноградівський, Берегівський райони. Ми пропонуємо, щоб ці громади були витягнуті більш вглибину, щоб в одній громаді об'єднати українські та угорські села. Це запобіжник проти сепаратистських настроїв. Загалом реформа децентралізації є таким запобіжником, тому що, досі практично всі громади (сільські і селищні) не мали зв’язку з центром, з Києвом, а були залежні від області. Адже ресурс спрямовувався в область, а потім передавався на райдержадміністрації. І що казала область, те фінансово залежні від неї громади й робили. Зараз же громада має прямі бюджетні відносини безпосередньо з урядом. Вона отримує медичну субвенцію, освітню субвенцію, які не проходять через область. Вона отримує свої податки – ПДФО, податок на землю, податок на нерухомість, акциз. Навіть якщо з’явиться якийсь керівник в області і скаже: а давайте подумаємо про свою "ЛНР-ДНР", то йому громада скаже: у нас є своє життя і планування. І якби в 2014 році така система менеджменту і громади були в Донецькій та Луганській областях, то ми ніколи б не отримали окупацію території під виглядом сепаратистського заколоту"

Водночас через бажання убезпечитись від сепаратизму міністр виступає проти ідеї збільшення кількості областей.

"Це дуже небезпечно. Тому що, по-перше, це веде до можливості сепаратистських настроїв. По-друге, в Конституції записані АР Крим, Севастополь, Донецька, Луганська області. Так і повинно залишатися до повернення Криму, припинення анексії і до звільнення тимчасово окупованих територій. Тому випад у бік зміни кількості областей - дуже небезпечний.

А от питання районів - це справді питання законів, які ухвалює Верховна Рада, а не питання Конституції", - зазначив Зубко.

Нагадаємо, раніше Зубко анонсував наступний етап реформи децентралізації, який полягає у зменшенні кількості районів:

"Сьогодні відбувається дублювання функцій районного рівня та громади. І в районі залишаються працівники, і в громадах працюють співробітники, які мають виконувати однакові функції. Отже, ми по-перше, прибираємо дублювання. А по-друге, - нам потрібно зробити так, щоб людина мала всі послуги на місці. Станції поліції чи поліцейські відділки будуть у громаді. Рятувальна служба - теж. Первинна медична допомога також буде в суспільстві. Освіта - школа - в громаді. Дитячий садок у громаді, як і раніше. Практично весь спектр послуг, який потрібен людині для того, щоб жити...

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Виникає питання, щоб перейти все-таки до європейської моделі, коли у нас буде в районі щонайменше 150 000 осіб. В таких районах буде більше відповідальності, але у них зменшується кількість функцій, оскільки ці функції передано на місця. Таким чином ми отримаємо 4 райдержадміністрації (на прикладі Київщини), які координують і забезпечують державну підтримку великої кількості територій та громад і в яких є представництво 15 центральних органів виконавчої влади.

Важливо зрозуміти, що це не просто формальний поділ на райони по 150 000 осіб. Мета реформи децентралізації - це формування базового рівня - зробити громади повноважними і наблизити послуги до людини. Це також можливо за рахунок того, що люди, яких вони обрали як владу, будуть відповідальними - щоб не направляти людину за кожною довідкою в район".

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