Об'єднання громад і новий районний поділ важливо закінчити до місцевих виборів у 2020 році, - Зубко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів віце-прем'єр-міністр з питань житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Закони - це добре, їх вже розроблено. А ось імплементація - це непроста історія. І тому я бачу, що абсолютно можливо імплементувати створення громад на базовому рівні до наступного жовтня. Також абсолютно можливо провести новий районний поділ до жовтня 2020 для того, щоб не вибирати ці районні ради, які будуть знову у великій кількості.

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До 2020-го можливо зробити об’єднання громад, провести закріплення перспективних планів, відправити всіх голів громад на вибори, створити районний поділ , по - менеджерськи зрозуміло, як це зробити. По префектах це можна зробити, але ми тоді повинні сказати, що у нас буде перехідний етап. Питання не тільки до переходу до префектур і підготовки префектів, питання в готовності органів місцевих самоврядування по запуску виконкомів і плавного переходу. Зараз необхідно внести зміни до Конституції, але наголосити , що у нас буде перехідний період, який дасть можливість це імплементувати", - сказав він.

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