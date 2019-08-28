Середня зарплата в Україні в липні зросла на 188 гривень і майже досягла 11 тисяч, - Держстат

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної служби статистики України.

В середньому українці в липні заробили 10 971 гривню. Рік тому цей показник був на 19,6% менше.

Найвищі зарплати в Україні отримують працівники фінансової та страхової сфери (в середньому 19,46 тисячі гривень), ІТ-галузі (в середньому 17,3 тисячі гривень), держслужбовці та військові (в середньому 16,28 тисячі гривень).

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У липні 2019 року найбільше зросли зарплати в сільському господарстві (на 11,8%) і в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 8,4%). Водночас зарплати у сфері мистецтва, спорту і відпочинку в липні впали на 14%.

Найвищі зарплати в Україні отримують жителі Києва - в середньому 16,25 тисячі гривень, а найнижчі - жителі Херсонської області. Там у липні в середньому отримували 8 547 гривень.

Нагадаємо, що в червні 2019 року середня щомісячна зарплата в Україні становила 10783 гривень.