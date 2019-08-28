Зламано сайти видань "Новий час" і "Депо" для розміщення фейкової інформації, що дискредитує ЗСУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці видання "Новий час".

В редакції зазначають: "Кіберзлочинці отримали доступ до адмінпанелі і замінили матеріал "У Львівській області зіткнулися чотири автомобілі: двоє осіб загинуло, шестеро травмовані" фейком із заголовком "Українські військовослужбовці - головна проблема Яворівського навчального центру".

Ми зняли цей матеріал з публікації.

Редакція НВ розцінює це як відверту цинічну провокацію як проти нашого ресурсу, так і проти Збройних Сил України.

За цим фактом НВ звернеться в правоохоронні органи".





У свою чергу сайт Депо зазначає: "Інформаційне видання Depo.ua готує звернення до Служби безпеки України (СБУ) і Міністерства внутрішніх справ (МВС) щодо факту хакерської атаки на сайт.

Відомо, що такі атаки були здійснені і на низку інших українських ЗМІ.

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Технічний відділ ЗАТ "Картель" провів внутрішнє розслідування, яке з'ясувало, що створення новини сталося з IP адреси, розташованої в Амстердамі (з використанням програми Tor).

Це був несанкціонований злам адміністративної панелі"