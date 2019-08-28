Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в порядку денному, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
Депутати планують розглянути такі питання.
- Обрання тимчасової президії;
- Порядок денний сесії;
- Складання повноважень прем'єр-міністром перед новообраною Радою;
- Формуовання депутатських фракцій;
- Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи попереднього парламенту;
- Оголошення про коаліцію;
- Обрання лічильної комісії;
- Обрання голови Верховної Ради, головний претендент Дмитро Разумков;
- Обрання першого віцеспікера (головний претендент Руслан Стефанчук) та віцеспікера, яким, найімовірніше, буде Олена Кондратюк;
- Послання Раді від президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище;
- Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів;
- Призначення нового прем'єр-міністра, очевидно Андрія Гончарука;
- Доповідь підготовчої групи;
- Призначення міністра оборони;
- Призначення міністра закордонних справ;
- Призначення нового Кабміну;
- Потім депутати, які підуть у Кабмін, складуть повноваження;
- З посад звільнять міністрів Кабміну Гройсмана;
- Депутати затвердять перелік і кількісний склад комітетів;
- Проголосують керівників комітетів;
- Звільнять голову СБУ;
- Призначать голову СБУ;
- Додадуть згоду на звільнення генпрокурора;
- Дадуть згоду на призначення нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
- Про погоджувальну Раду
- Затвердять календарний план.
- Затвердять правила висвітлення роботи Ради журналістами.
Найбільше дискусій викликав пункт про розгляд змін до Конституції, ЄС пропонувала спочатку розглянути проект у комітеті. Вадим Рабинович вимагав у перший день сесії створити тимчасову комісію щодо злочинів Петра Порошенка.