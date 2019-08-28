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28.08.19 20:06

Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня. ДОКУМЕНТ

Підготовча група затвердила план першої сесії Ради 9-го скликання. Так, депутати 29 серпня мають розглянути 27 питань.

Про це йдеться в порядку денному, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Депутати планують розглянути такі питання.

  1. Обрання тимчасової президії;
  2. Порядок денний сесії;
  3. Складання повноважень прем'єр-міністром перед новообраною Радою;
  4. Формуовання депутатських фракцій;
  5. Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи попереднього парламенту;
  6. Оголошення про коаліцію;
  7. Обрання лічильної комісії;
  8. Обрання голови Верховної Ради, головний претендент Дмитро Разумков;
  9. Обрання першого віцеспікера (головний претендент Руслан Стефанчук) та віцеспікера, яким, найімовірніше, буде Олена Кондратюк;
  10. Послання Раді від президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище;
  11. Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів;
  12. Призначення нового прем'єр-міністра, очевидно Андрія Гончарука;
  13. Доповідь підготовчої групи;
  14. Призначення міністра оборони;
  15. Призначення міністра закордонних справ;
  16. Призначення нового Кабміну;
  17. Потім депутати, які підуть у Кабмін, складуть повноваження;
  18. З посад звільнять міністрів Кабміну Гройсмана;
  19. Депутати затвердять перелік і кількісний склад комітетів;
  20. Проголосують керівників комітетів;
  21. Звільнять голову СБУ;
  22. Призначать голову СБУ;
  23. Додадуть згоду на звільнення генпрокурора;
  24. Дадуть згоду на призначення нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
  25. Про погоджувальну Раду
  26. Затвердять календарний план.
  27. Затвердять правила висвітлення роботи Ради журналістами.

Найбільше дискусій викликав пункт про розгляд змін до Конституції, ЄС пропонувала спочатку розглянути проект у комітеті. Вадим Рабинович вимагав у перший день сесії створити тимчасову комісію щодо злочинів Петра Порошенка.

Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня 01

Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня 02

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