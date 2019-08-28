Схему незаконного виробництва та реалізації ПММ ліквідовано в Полтавській області. Вилучено пального вартістю понад 41 млн грн, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 КК України була встановлена ​​одна з місцевих компаній, основний вид діяльності якої - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, посадові особи якої здійснювали незаконне виробництво пального на території однієї з нафтобаз регіону.

Виготовлення паливно-мастильних матеріалів відбувалося шляхом змішування абсорбенту, хімічних домішок і присадок з паливно-мастильними матеріалами з метою підвищення октанового числа і якості пального.

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Надалі виготовлене таким чином пальне реалізовували через мережу підконтрольних АЗС і СГД Полтавської області без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, використовуючи при цьому підроблені документи про походження та якість паливно-мастильних матеріалів.

На підставі постанов суду проведено обшуки в офісному приміщенні та в місцях незаконного виготовлення та зберігання ПММ. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання майже 1,4 тис. тонн ПММ орієнтовною вартістю понад 41 млн грн, вантажний автомобіль, яким здійснювалося перевезення палива та 2 легкові автомобілі.

Всього вилучено ТМЦ вартістю 45,9 млн грн. Тривають слідчі дії".









