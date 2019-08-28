КПВВ на Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 1 вересня, - пресцентр ОС

В осінній період пропуск громадян через КПВВ здійснюватиметься з 07:00 до 18:30, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Зокрема, в осінньому режимі функціонуватимуть такі дорожні коридори:
- "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте";
- "Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське";
- "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар'їнка";
- "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";
- "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик);
- "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".