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28.08.19 22:06

КПВВ на Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 1 вересня, - пресцентр ОС

З 1 вересня 2019 року контролюючі пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), розташовані на лінії розмежування на Донбасі, перейдуть на осінній режим роботи.

КПВВ на Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 1 вересня, - пресцентр ОС

В осінній період пропуск громадян через КПВВ здійснюватиметься з 07:00 до 18:30, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, в осінньому режимі функціонуватимуть такі дорожні коридори:

КПВВ на Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 1 вересня, - пресцентр ОС 01

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