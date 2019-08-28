Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, в даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
Колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка призначено до центрального апарату НПУ.
Вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками ГУ в Запорізькій та Закарпатській областях.
Нагадаємо, 23 серпня в рамках засідання керівництво МВС та Національної поліції ухвалило рішення про звільнення з посад керівників головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.