Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, в даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.

Колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка призначено до центрального апарату НПУ.

Читайте також: Рівень довіри до поліцейських три останні роки стабільний, а до інших правоохоронців - стабільно зростає, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками ГУ в Запорізькій та Закарпатській областях.

Нагадаємо, 23 серпня в рамках засідання керівництво МВС та Національної поліції ухвалило рішення про звільнення з посад керівників головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.