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28.08.19 22:32

Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ

Керівництво Нацполіції згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України, яке відбулося в п'ятницю 23 серпня, прийняло рішення про звільнення керівників чотирьох главків.

Начальників главків поліції Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької областей звільнено, двох із них вже перевели на інші посади, - НПУ

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, в даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.

Колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка призначено до центрального апарату НПУ.

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Вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками ГУ в Запорізькій та Закарпатській областях.

Нагадаємо, 23 серпня в рамках засідання керівництво МВС та Національної поліції ухвалило рішення про звільнення з посад керівників головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.

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