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28.08.19 23:01

Американський комітет захисту журналістів закликає Росію звільнити Сущенка

Комітет захисту журналістів (CPJ, США) закликає владу РФ звільнити протиправно ув'язненого журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Американський комітет захисту журналістів закликає Росію звільнити Сущенка

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву поширено у середу у зв'язку зі звільненням з-під варти керівника "РИА Новості Украина" Кирила Вишинського, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми також закликаємо російське керівництво звільнити українського журналіста Романа Сущенка. Журналіст не мусить бути заручником у політичних суперечностях між Росією і Україною і має поширювати інформацію вільно і за безпечних умов", - йдеться у документі.

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Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у "шпигунстві".

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

Сущенка етапували до колонії №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

Наразі Сущенко, найімовірніше, доправлений до СІЗО "Лефортово" у Москві разом із групою інших українських політичних в'язнів.

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