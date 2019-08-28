Американський комітет захисту журналістів закликає Росію звільнити Сущенка

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву поширено у середу у зв'язку зі звільненням з-під варти керівника "РИА Новості Украина" Кирила Вишинського, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми також закликаємо російське керівництво звільнити українського журналіста Романа Сущенка. Журналіст не мусить бути заручником у політичних суперечностях між Росією і Україною і має поширювати інформацію вільно і за безпечних умов", - йдеться у документі.

Читайте також: Сущенко з ініціативи російської сторони підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, - Фейгін

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у "шпигунстві".

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

Сущенка етапували до колонії №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

Наразі Сущенко, найімовірніше, доправлений до СІЗО "Лефортово" у Москві разом із групою інших українських політичних в'язнів.