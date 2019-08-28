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28.08.19 23:39

Ще десять кандидатів від "Слуги народу" можуть пройти в Раду, - ЧЕСНО

Частина обраних народних депутатів від "Слуги народу", швидше за все, стануть міністрами нового уряду, деякі вже відмовилися від мандата. Їхні місця займуть однопартійці.

Ще десять кандидатів від "Слуги народу" можуть пройти в Раду, - ЧЕСНО

Йдеться про тих, хто балотувався за списками партії "Слуга народу", починаючи з №129, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт руху "Чесно".

Прохідні в парламент такі номери списку:

№ 129 - Олена Хоменко, колишній директор з управління і розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95" і волонтер ГО "Ліга волонтерів".

№ 130 - Анатолій Остапенко, директор юридичної фірми - ТОВ "Альфаюрконсалтинг". Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях.

№ 131 - Тетяна Циба, виконавчий директор консалтингового агентства Media Masters і прессекретарка партії "Слуга народу". У різний час була прессекретаркою у Міністерстві охорони здоров'я, партії "УКРОП", Українській народній партії, "Рух нових сил Михаіла Саакашвілі" та в інших політичних силах і держустановах.

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№ 132 - Іван Калаур, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету, викладач з 20-річним стажем.

№ 133 - Юлія Гришина, керуючий партнер юридичної бізнес-школи CTRL.School, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.

№ 134 - Ольга Руденко, менеджер з маркетингових комунікацій в ТОВ "Квартал 95".

№ 135 - Олександр Копиленко, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту законодавства Верховної Ради України. Раніше був членом Центральної виборчої комісії і радником глави Ради.

№ 136 - Сергій Мандзій, колишній депутат Хмельницької міської ради як самовисуванець і висуванець "Народної партії" і "Народного блоку Литвина" (2002-2015), помічник на громадських засадах народного депутата з групи "Воля народу" Сергія Лабазюка в Раді 7-го скликання (2012-2014).

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№ 137 - Олександр Санченко, директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Був помічником на громадських засадах у нардепа з фракції "Самопоміч" Олексія Скрипника в Раді 8-го скликання.

№ 138 - Денис Маслов, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК", директор ТОВ "Авін Трейд", екссуддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області.

№ 139 - Антон Швачко, безпартійний і безробітний. За освітою - інженер-технолог ресторанного бізнесу і маркетолог.

Ще десять кандидатів від Слуги народу можуть пройти в Раду, - ЧЕСНО 01

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 28 серпня зареєструвала 48 народних депутатів України і завершила цей процес. Таким чином, станом на 28 серпня ЦВК зареєструвала 424 народні депутати України: 225 - обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 199 - обраних в одномандатних виборчих округах.

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