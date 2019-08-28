Міносвіти опублікувало новий проект вступу до вишів і запросило громадськість до його обговорення

Ці та інші новації увійшли в проєкт Умов прийому до вишів на 2020 рік, який було опубліковано сьогодні, 28 серпня 2019 року, на сайті МОН, передає Цензор.НЕТ,

"Останні 2 роки вступна кампанія проходить у найбільш комфортних та зручних умовах, без нарікань та скандалів. Наш секрет - завчасне планування усіх новацій та ретельна підготовка системи та вступників до них. Не зраджуючи сталим практикам, ми вже зараз, 28 серпня 2019 року, оприлюднюємо до громадського обговорення Умови прийому до вишів на 2020 рік. Документ містить багато цікавих та корисних новацій, які зроблять систему ще прозорішою та ефективнішою. Наприклад, цьогоріч ми успішно провели єдиний конкурс з Міністерством охорони здоров'я, наступного року приєднується також Державна фіскальна служба. Ми сподіваємося залучити до цього конкурсу ще заклади Державної служби статистики та Міністерства культури. Тоді ми матимемо справжній національний конкурс, де місце ходить за студентом незалежно від відомчих ознак закладу. Зараз усі охочі можуть внести свої пропозиції, і ми, звісно, запрошуємо вас це робити", - зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Так, у розміщеному проєкті можна визначити ТОП-10 основних змін:

Вступники на базі 11-ти класів зможуть подати на бюджет 5 заяв на будь-яку кількість спеціальностей. Цього року вони могли використовувати до 7 заяв на 4 спеціальності. Зміна зумовлена тим, що 35,8% вступників, які отримали бюджетні місця за 6 пріоритетом, відмовилися від них, за 7 пріоритетом - 42,4%. Кількість заяв на контракт традиційно не обмежуватиметься.

Для вступу або переведення на бюджет мінімальний конкурсний бал вступника має бути не менш як 125.

Уперше буде держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на ступінь вищої освіти. Важливо, що для цих вступників не діятиме поріг 125 конкурсних балів для участі у конкурсі на бюджет.

Для вступу вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.

Якщо людина з особливими освітніми потребами подаватиме документи для вступу на спеціальність, де передбачені вступні іспити, творчий конкурс або співбесіда, заклад має забезпечити умови для проходження таких випробувань. Раніше організація такого вступу залишалася на розсуд приймальної комісії кожного окремого закладу.

Цього року вступникам на лікарські спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія") потрібно було мати не менш як 150 балів з другого та третього конкурсних предметів, щоб взяти участь у конкурсному відборі. Проєктом Умов ця вимога зберігається, однак вона НЕ буде поширюватись на вступників, які мають конкурсний бал більш як 175.

Разом з тим, мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальності "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", а також "Фармація, промислова фармація" (магістра на базі повної загальної середньої освіти) збільшується до 150.

Для вступу на бакалавра на основі молодшого спеціаліста треба буде обов'язково подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Крім того, для навчання за спеціальністю "Економіка" та спеціальностями галузей знань "Управління та адміністрування" та "Публічне управління та адміністрування" додатково треба буде подавати сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для вступу на контракт).

2019 року вперше відбувся єдиний широкий конкурс МОН і МОЗ на медичні спеціальності. 2020-го широкий конкурс також планується провести з Державною фіскальною службою.

Подавати заяви через електронні кабінети зможуть також вступники в магістратуру на основі бакалавра. Це потрібно для того, щоб підвищити рівень прозорості вступу.

Окрім того, можливість подачі документів через е-кабінети буде у вступників, які мають право на пільги. У кабінет вони зможуть завантажити сканкопії документів, які підтверджують право на пільгу. До цього ж такі вступники, щоб скористатися пільгами, мали подавати документи в паперовій формі виключно до приймальних комісій.

2020 року планується розширити перелік спеціальностей, на які треба буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО. Так, у 2018 році таких спеціальностей було 18, у 2019 – 32, у 2020 році складання ЄВІ передбачено для більш як 80 спеціальностей.

Важливо, що в проєкті внесені мінімальні зміни щодо термінів вступу. Зокрема, для реєстрації заяв через електронні кабінети планується виділити 10 днів - з 13 до 22 липня.