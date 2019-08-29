Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати"

Таку думку висловив Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Є речі, які треба добре продумати. Тому що можна заборонити все, а потім сім'я Гладковських була змушена завозити контрабандою дефіцитні авіадеталі. А якщо замислитися, може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати? Це Петро Олексійович у цьому винен, в тому що все нелегально і незаконно завозилося, тому що є деталі старої військової техніки, які нам потрібні в невеликій кількості, і які для цієї техніки випускають тільки в Росії. І можливо, ці хлопці завозили потрібні запчастини, які неможливо було отримати законним легальним шляхом. Так, вони на цьому заробляли. А як інакше організувати такий складний бізнес? От якби журналісти на кшталт Бігуса спробували самі завезти контрабандою військове обладнання з Росії", - зазначив Коломойський.

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На його думку, ця ситуація - "той самий анекдот про щура і хом'яка - питання піар-забезпечення".

"Відшельмували, показали, люди побачили, як вони розмовляють, яке у них листування і скільки вони кому відправили, і це викликало обурення. Я нікого не виправдовую. Але ж тут питання не в тому, як вони спілкуються і не в тому, що там робило НАБУ, а питання було в тому - вони завозили потрібне нам обладнання з Росії, хоч і контрабандою, чи ні? Якщо вони завозили російські товари подвійного призначення в Україну, і це використовувалося для нашої військової промисловості на вигідних умовах, то вони тоді герої. Якщо вони мотлох скуповували, а потім продавали як новий, зображували, що це контрабандою завезено, то за це треба судити. Якщо вони завищували ціни в 10 разів і роздавали відкати, тоді суд, тоді все справедливо. Але давайте не вішати ярлики у справі, де все не так ясно, як нам показали, давайте дочекаємося суду", - закликав Коломойський.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проект "Наші гроші" оприлюднив у чотирьохсерійному проекті інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включно з ТОВ "Оптімумспецдеталь".